Nintendo hat auf der E3 2019 noch eine faustdicke Überraschung in der Hinterhand gehabt. Zum Ende der Nintendo Direct Präsentation enthüllte Nintendo die ersten Szenen aus dem Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der für die Nintendo Switch erscheinen soll.

In dem Video seht ihr Prinzessin Zelda und Link, die mit einer neuen Gefahr konfrontiert werden. Leider stehen weitere Details zum Spiel aus. Ein Releasedatum wurde genauso wenig genannt wie der Name des Spiels. Dennoch wollen wir euch die Szenen der Ankündigung nicht vorenthalten:

Quelle: Nintendo DE