Heute ist der 10. März 2022 – unter Videospielfreunden auch als „Mar10 Day“ bekannt. Passend dazu wollen wir unseren Lieblings-Klempner natürlich auch ordentlich feiern und verlosen gemeinsam mit Carrera RC ein brandneues RC Mario Kart Pipe Kart. Ganz im Stile der Karts aus Mario Kart 64 könnt ihr nun auch in den eigenen vier Wänden Vollgas geben und mit Mario durch das Wohnzimmer flitzen.

Das ist der Gewinn:

Im Carrera RC Mario Kart Pipe Kart gibt Mario auf dem Wohnzimmer Parcours ordentlich Gas! Das extra-leichte Kart aus Röhren ist ein Klassiker in den Mario Kart Videospielen und sorgt nun auch für jede Menge Rennaction abseits des Bildschirms. Als Carrera RC Kart ist es trotzdem robust genug, um auch den Angriffen des gefürchteten blauen Panzers zu widerstehen. In diesem Kart ist jeder Pilot nicht nur ein echter Hingucker im Rennen mit den Freunden, sondern auch auf dem sicheren Weg zum Siegertreppchen. Dank der Nintendo Originallizenz sieht der liebevoll gestaltete Held seinem digitalen Vorbild zum Verwechseln ähnlich. Mit bis zu 9 km/h zeigt Mario im Rennen mit bis zu 15 weiteren Fahrern, wer einen Platz auf dem Siegertreppchen verdient hat. Dabei dauern die heißen Rennen bis zu 30 Minuten, bevor der beiliegende 3,2 V 320 mAh LiFePo4 Akku über das mitgelieferte USB-Kabel für 50 Minuten aufgeladen werden muss. Dank der Full Function Steuerungstechnologie ist Mario auch für Einsteiger ab 6 Jahren leicht zu fahren. So holt sich Mario mit Vollgas den Pilz-Cup nach Hause!

einmal ein Carrera RC Mario Kart Pipe Kart

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil!

Wir möchten von euch zum Mar10-Day wissen, was eure schönste Erfahrung mit einem Mario Kart-Spiel bisher war und warum. Sendet uns euer Erlebnis per Email an „Chris“at“gamezgeneration.de“ und nutzt den Betreff Mario Kart Gewinnspiel, um eine Chance auf den Gewinn zu erhalten. Zeit für eure Teilnahme habt ihr bis zum Freitag, den 18. März 2022 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Carrera RC

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 18. März 2022 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Carrera RC für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles