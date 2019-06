Cadence of Hyrule Guide: So findet ihr das beste Schwert

Seit einigen Stunden ist Cadence of Hyrule offiziell im Nintendo eShop erschienen. In dem ungewöhnlichen Crossover von The Legend of Zelda und Crypt of the NecroDancer gibt es viele Geheimnisse zu entdecken und freizuschalten. Darunter auch das Schwert CALADBOLG, welches nicht nur an das ein oder andere Rätsel gebunden ist, sondern gleichzeitig auch noch das beste Schwert in dem Spiel ist. In unserem Guide verraten wir euch, wie ihr die mächtige Klinge freischaltet.

So schaltet ihr den Rätselraum frei, der euch zu CALADBOLG führt

Bevor wir euch aber erklären, wie die ganze Prozedur funktioniert, müssen wir vorab erwähnen, dass ihr die mächtige Waffe erst gegen Ende des Spiels erhalten könnt. Folglich müsst ihr alle vier Dungeons abgeschlossen haben und die vier magischen Instrumente besitzen, damit sich die magische Barriere am Eingang vom Schloss Hyrule entfernen lässt. Zudem benötigt ihr den Bogen, wie auch den verbesserten Enterhaken. Beides erhaltet ihr in den Dungeons.

Habt ihr die Voraussetzungen bis hierhin erfüllt, könnt ihr jetzt beginnen den Rätselraum freizuschalten. Begebt euch dafür in den Vorgarten des Schlosses.

Wenn ihr euch hier links haltet, wird euch ein Turm mit einer verschlossenen Tür ins Auge fallen. Diese Tür gilt es zu öffnen.

Damit ihr Zugang zu dem Turm erhaltet, müsst ihr den Felsen, der sich etwas südlich von der verschlossenen Tür befindet, auf die rechte Seite des Vorgartens tragen. Platziert den Felsen schließlich so, dass ihr die höhere Ebene, wo sich der Türöffner in Form eines Bodenschalters befindet, erreicht.

Turm geöffnet, geht es weiter mit dem Statuen-Rätsel

Im Anschluss öffnet sich die Tür und ihr könnt den Turm betreten.

Erklimmt die Treppe links von euch und schießt mit dem Bogen auf die Holzkiste nördlich von euch.

Die Kiste fällt herunter und auch ihr solltet die Treppen wieder hinabsteigen und die Kiste so verschieben, dass sie zwischen der Plattform wo ihr gestanden habt und der, wo die Kiste ursprünglich stand, eine Brücke bildet. Lauft anschließend die Treppen wieder nach oben und passiert den von euch gebauten Übergang.

Abschließend müsst ihr jetzt nur noch den verbesserten Enterhaken benutzen und euch an die beiden Statuen ziehen, um den Ausgang zu erreichen.

Abschließend müsst ihr jetzt nur noch den verbesserten Enterhaken benutzen und euch an die beiden Statuen ziehen, um den Ausgang zu erreichen. Der Ausgang führt euch auf das Dach, wo auch schon die Schatztruhe mit dem mächtigen Schwert auf euch wartet.