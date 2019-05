Nintendo Deutschland hat heute eine Sommertour für 2019 angekündigt. Während dieser bereist ein Promotion-Team zahlreiche Städte in ganz Deutschland, in denen ihr dann die neuesten Nintendo-Games für die Nintendo Switch ausprobieren könnt und obendrein noch an coolen Events teilnehmen dürft.

Die Nintendo Sommertour 2019 startet am letzten Maiwochenende an gleich zwei Orten: beim Kinderfestival Okidoki vor dem Charlottenburger Schloss in Berlin und beim Festival4Family in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main. Anschließend macht der Nintendo Airstreamer bis zum ersten Oktoberwochenende in 14 weiteren Orten Station, unter anderem in Stuttgart, Köln, Hannover, Leipzig, Heilbronn und Oberhausen. Während der Sommerferien legt er Zwischenstopps in acht Ostseebädern zwischen Zingst und Grömitz ein. Der Nintendo VW-Bulli wiederum startet am ersten Juniwochenende beim Foodtruck Festival in Fürstenfeldbruck und sorgt danach auf 11 weiteren Events für gute Laune – vom Dockyard Festival in Flensburg bis zur letzten Station, dem Wiesbadener Stadtfest am 29. September. Einen zusätzlichen Halt macht die Sommertour darüber hinaus noch beim gamescomCamp, das im Rahmen der gamescom in Köln stattfindet.

Tolle Spiele, tolle Preise

Beide Nintendo-Fahrzeuge sind vollgepackt mit aktuellen Nintendo Switch-Hits. Das Programm kann zwischen den einzelnen Stationen der Tournee leicht variieren. Auf alle Fälle können sich die BesucherInnen in das virtuelle Brettspiel Super Mario Party stürzen oder in das turbulente Actionspektakel Super Smash Bros. Ultimate. Sie erleben lustige Jump-’n’-Runs wie New Super Mario Bros. U Deluxe, Yoshi’s Crafted World oder Super Mario Odyssey. Kniffelige Geschicklichkeitsproben erwarten die BesucherInnen auch in Super Mario Maker 2, welches nach der Veröffentlichung am 28. Juni bei allen Tourstopps spielbar sein wird. Der Clou: Hier kann man selbst Levels gestalten und mit anderen SpielerInnen teilen. Den Fahrtwind förmlich spüren kann man im rasanten Rennspiel Mario Kart 8 Deluxe und wer es sportlich mag, darf im Rhythmusspiel Just Dance 2019 mit vollem Körpereinsatz das Tanzbein schwingen. Bei den Tourstopps des Nintendo Airstreamers sind zudem die beiden abenteuerlichen Rollenspiele Pokémon: Let’s Go, Pikachu!sowie Pokémon: Let’s Go, Evoli! mit von der Partie – und auch ein Walking Act von Super Mario, der Gäste einlädt, Selfies mit ihm zu schießen.

BesucherInnen beider Touren haben die Gelegenheit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem ansehnliche Preise winken. Wer eine bestimmte Anzahl von Nintendo Switch– Spielen ausprobiert und sich dies mit Stempeln auf einem Laufzettel bestätigen lässt, erhält einen Sofortgewinn und nimmt zudem an einer großen Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es auf beiden Touren jeweils drei große „Sommerspaß-Pakete“ für die ganze Familie, in denen sich Konsolen, Spiele und mehr befinden. Es lohnt sich also, bei der Nintendo Sommertour 2019 vorbeizuschauen und mitzumachen. Gemeinsamer Spielspaß und gute Laune für Kinder und Eltern sind in jedem Fall garantiert.

Nintendo Switch Sommertour

Datum Stadt / Event Ort 25. -26.05 Frankfurt a. M. / Festival4Family Commerzbank-Arena 25. -26.05 Berlin / OKIDOKI Kinder Festival Schloss Charlottenburg 29. -30.06 Stuttgart / 17. Kinder & Jugendfestival Schlossplatz 06. -07.07 Köln / DUDA Kinderfest Rheinauhalbinsel 11. -12.07 Zingst Steigenberger Vorplatz 13. -14.07 Kühlungsborn Baltic Platz 16. -17.07 Warnemünde Am Leuchtturm 19. – 21.07 Travemünde Brügmanngarten – Strandpromenade 23. -24.07 Timmendorfer Strand Seebrückenvorplatz 25. 07 Scharbeutz Seebrückenvorplatz 26. 07 Pelzerhaken Aktionsfläche DLRG 27. -28.07 Grömitz Strandpromenade 16. -18.08 Hannover / Maschsee-Fest Kinderwiese 24. -25.08 Leipzig / LVZ Kinder – und Jugendfest Augustusplatz 08. 09 Heilbronn / SWR Familienfest Gelände Bundegartenschau 05. -06.10 Oberhausen / Neue Mitte Fest Luise Albertz Platz

Bulli-Tour

Datum Stadt / Event Location 01. -02.06 Fürstenfeldbruck /

Foodtruck Festival Volksfestgelände Weitere Stationen und Termine werden noch bekanntgegeben

Quelle: PM Nintendo Deutschland