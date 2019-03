Die Neuerscheinungen in KW 12 schicken uns was Releases angeht eindeutig richtun Ödland. konnten die letzten Wochen unglaublich auftrumpfen, so stehen diese und die nächsten Wochen im Zeichen einer leichten Flaute, was Releases angeht. Die eine oder andere Kleinigkeit zum Anzocken haben wir aber natürlich dennoch für euch ausfindig gemacht und präsentieren diese in den folgenenen Neuerscheinungen in KW 12.



Die wichtigsten Neuerscheinungen in KW 12 im eShop der Nintendo Switch

Turok – Montag, 18. März 2019

Das 1997 erstmals veröffentlichte Spiel wird neu aufgelegt. So recht danach gefragt hatte keiner. Wer aber in Erinnerungen schwelgen will darf den Dino-Shooter ab heute nochmal angehen. Für alle anderen gilt eher die Prämisse: Das Spiel ist nicht wirklich gut gealtert und kann auch ausgelassen werden.

– Montag, 18. März 2019 Das 1997 erstmals veröffentlichte Spiel wird neu aufgelegt. So recht danach gefragt hatte keiner. Wer aber in Erinnerungen schwelgen will darf den Dino-Shooter ab heute nochmal angehen. Für alle anderen gilt eher die Prämisse: Das Spiel ist nicht wirklich gut gealtert und kann auch ausgelassen werden. Chocobos Mystery Dungeon EVRY BUDDY! – Mittwoch, 20. März 2019

Der berühmte Vogel aus der Final Fantasy Welt bekam einst ein eigenes Spiel. Und dieses kommt nun in einer erweiterten Fassung zurück. Fans des Franchises dürfen hier zugreifen. Schon alleine um das „gesamte“ Erlebnis nach und nach neu aufleben zu lassen.

– Mittwoch, 20. März 2019 Der berühmte Vogel aus der Final Fantasy Welt bekam einst ein eigenes Spiel. Und dieses kommt nun in einer erweiterten Fassung zurück. Fans des Franchises dürfen hier zugreifen. Schon alleine um das „gesamte“ Erlebnis nach und nach neu aufleben zu lassen. Grand Prix Story – Donnerstag, 21. März 2019

An exakt dieser Stelle stand letzte Woche der Motorsporzt Manager. Wem dieser zu ernsthhaft gestaltet war, der kann diese Woche mit Grand Proix Story einen weniger ernsten Ansatz testen sein eigenes Grand Prix Team zu managen.

– Donnerstag, 21. März 2019 An exakt dieser Stelle stand letzte Woche der Motorsporzt Manager. Wem dieser zu ernsthhaft gestaltet war, der kann diese Woche mit Grand Proix Story einen weniger ernsten Ansatz testen sein eigenes Grand Prix Team zu managen. Unravel Two – Freitag, 22. März 2019

Statt eines Wollknäuels spielt ihr dieses Mal zwei. Die Fortsetzung des Indie-Erfolges weiß mit einem Coop Modus zu begeistern und ist auf jeden Fall auch auf der Switch enen Blick wert.

– Freitag, 22. März 2019 Statt eines Wollknäuels spielt ihr dieses Mal zwei. Die Fortsetzung des Indie-Erfolges weiß mit einem Coop Modus zu begeistern und ist auf jeden Fall auch auf der Switch enen Blick wert. Air Conflicts – Secret Wars / pacific Carriers – Freitag, 22. März 2019

Gleich zwei Luftkampf-Spiele der selben Quelle schaffen es mit Air Conflicts in den Nintendo eShop. Für je 19,99 Euro dürft ihr entweder die klassischen Luftkämpfe des zweiten Weltkrieges oder des pazifischen Raums mit seinen Flugzeugträhgern nacherleben. Beide Versionen verfügen über einen Online Modus für bis zu 8 Spieler. Die Spiele sind verwand aber nicht miteinander kompatibel. Schade. Für Genrefans vielleicvht dennoch interessant.

Die wichtigsten Neuerscheinungen in KW 12 im Microsoft Store der Xbox One

Hell Warders – Mitwoch, 20. März 2019

Ihr dürft gegen Wellen von Dämonen und anderen Ausgeburten der Hölle bestehen. Fröhliche Dämonen-Metzelei für kleines Geld. Eine echte Kaufempfehlung gibt es nicht.

– Mitwoch, 20. März 2019 Ihr dürft gegen Wellen von Dämonen und anderen Ausgeburten der Hölle bestehen. Fröhliche Dämonen-Metzelei für kleines Geld. Eine echte Kaufempfehlung gibt es nicht. Tyd wag vir Niemand – Freitag, 22. März 2019

Sich selbst sieht dieser Play-Anyywhere Titel als „Abstracktes Abenteuer“. Wir denken beim Sichten erster Spielszenen unweigerlich an die Traumwelten des Films Inception. Für nur 9,99 Euro könnte dieses Spiel eine interessante Erfahrung werden.

– Freitag, 22. März 2019 Sich selbst sieht dieser Play-Anyywhere Titel als „Abstracktes Abenteuer“. Wir denken beim Sichten erster Spielszenen unweigerlich an die Traumwelten des Films Inception. Für nur 9,99 Euro könnte dieses Spiel eine interessante Erfahrung werden. Sekiro: Shadows Die Twice – Freitag, 22. März 2019

Mit „Best Gamescom 2018“-Auszeichnung in der Tasche und einigen weiteren Vorschußlorbeeren hat das Spiel einige Erwartungen zu erfüllen. Ist der Titel ein würdiger Souls-Nachfolger? Wir werden es ab heute erfahren.

– Freitag, 22. März 2019 Mit „Best Gamescom 2018“-Auszeichnung in der Tasche und einigen weiteren Vorschußlorbeeren hat das Spiel einige Erwartungen zu erfüllen. Ist der Titel ein würdiger Souls-Nachfolger? Wir werden es ab heute erfahren. Stories: The Path of Destinies – Freitag, 22. März 2019

Ein Land voller Luftschiffe, Inseln und einigen Verbündeten erkundet ihr hier, während ihr wichtige Entscheidungen trefft. Diese werden durch ahgile Schwertkämpfe unterstützt, während ihr euch nach und nach mit einem verrückten Herrscher und seineer Armee anlegt.

– Freitag, 22. März 2019 Ein Land voller Luftschiffe, Inseln und einigen Verbündeten erkundet ihr hier, während ihr wichtige Entscheidungen trefft. Diese werden durch ahgile Schwertkämpfe unterstützt, während ihr euch nach und nach mit einem verrückten Herrscher und seineer Armee anlegt. Trailmakers – Freitag, 23. März 2019

Ähnlich einfach wie das Spielen mit Steckbausteinen (LEGO darf man ja heute nicht mehr sagen) ist das Erschaffen von Vehikeln in diesem Spiel. Die dürft ihr dann in Rally-Rennen steuern oder in einer großen Sandbox-Map testen.

Die wichtigsten Neuerscheinungen in KW 12 im Playstation Store der Playstation 4