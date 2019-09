Zusammenfassung der Nintendo Direct vom 05.09.2019

Es ist wieder einmal soweit und Nintendo hat am 05.09.2019 eine neue Nintendo Direct veröffentlicht. Schon vor der Präsentation gingen viele Gerüchte um, wie beispielsweise einer möglichen Veröffentlichung des beliebten kompetitiven Shooter Overwatch aus dem Hause Blizzard Entertainment. Auch hatte man aufgrund eines Tweets mit einer Ankündigung seitens Monolith Soft gerechnet. Was schließlich von diesen Gerüchten alles Realität wurde und was euch sonst noch in der Direct erwartet hat, haben wir euch in diesem Artikel einmal zusammengefasst.

Zusammenfassung der Themen der Nintendo Direct 09/19:

Die Direkt beginnt und zeigt direkt einen Trailer zu Overwatch für die Nintendo Switch. Erscheinen soll der Shooter am 15.10.2019 .

Anschließend kommt eine kurze Ansprache, bevor es direkt zu Luigi's Mansion 3 geht. Es wird ein neuer Mehrspieler-Modus gezeigt, wo eine Gruppe aus Fluigis und Luigis gegeneinander antreten. Das Spiel erscheint am 31.10.2019.

Jetzt kommt Super Kirby Clash. In einem kooperativen 4-Spieler-Modus geht es darum Quests anzunehmen, Gegenstände zu sammeln und Bosse zu besiegen. Dabei soll jeder Kirby eine bestimmte Rolle haben. Der Titel ist Online, alleine, kooperativ an einer Konsole und im lokalen Mehrspieler spielbar. Der Titel ist direkt nach der Präsentation ladbar und dazu noch kostenlos.

Trials of Mana wird vorgestellt. Es werden neue Klassen und Fähigkeiten gezeigt. Auch einen Einblick auf die Grafik bekommt. Trials of Mana erscheint am 24.04.2020.

Es folgt The Return of Obra Dinn in dem Titel erkundet ihr einem gezeichneten Grafikstil ein verlassenes Schiff und findet Informationen, was mit dem Schiff und der Crew passiert ist. The Return of the Obra Dinn erscheint im Herbst 2019.

Weiter geht es mit neuen Einblicken zu Town. Man sieht das Kampfsystem, welches durchaus innovativ erscheint. Man kämpft mit seinen „Ideen" und die Fights sollen in dem RPG sehr taktisch sein. Toby Fox ist für die Musik verantwortlich. Town erscheint am 16.10.2019 und der Preload kann nach der Direct beginnen.

Banjo-Kazooie, also die Charaktere für Super Smash Bros. Ultimate, können nach der Präsentation runtergeladen werden.

Doch auch ein neuer Charakter wird vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen SNK-Charakter. Genauer gesagt sprechen wir hierbei von Terry aus Fatal Fury. Angedacht ist der Kämpfer vor November 2019. Damit ist noch ein Kämpfer von dem ersten Fighers Pass unbekannt.

Doch nicht genug mit Super Smash Bros. Ultimate, es soll noch in der Zukunft weitere Charaktere geben.

, es soll noch in der Zukunft weitere Charaktere geben. Kurz darauf geht es direkt mit dem nächsten Video weiter. Es werden Spielszenen von The Legend of Zelda: Link’s Awakening und dem Dungeon Builder gezeigt. Vorbesteller bekommen zudem doppelte Goldpunkte und mit dem Einscannen von Zelda-amiibo wird es möglich sein, dass ein weiterer Spieler die Kontrolle über den jeweiligen Charakter übernehmen.

Dragon Quest XI steht nun auf dem Programm. Der kostenlose DLC wird vorgestellt. Erscheinen soll Dragon Quest XI am 27.09.2019.

Tokyo Mirage Session #FE bekommt eine Version auf der Nintendo Switch! Das Wii U-Spiel verbindet Fire Emblem mit Shin Megami Tensei und war schon früher auf der Wii U sehr beliebt. Es sollen neue Story-Elemente dabei sein und auch ein neuer Song ist mit von der Partie. Release ist 17.01.2020.

Deadly Premonition 2 erscheint 2020.

Deadly Premonition Origins ist irgendwann „später" verfügbar.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition zeigt sich im nächsten Trailer. Das Rollenspiel ist im Koop spielbar und auch eine Cross-Save-Funktion mit Steam ist dabei. Das Rollenspiel ist nach der Präsentation verfügbar.

Jetzt melden sich die Leute von Bethesda. Zu Ehren des Jubiläums von Doom, wird Bethesda Doom 64 am 22.11.2019 veröffentlichen.

Hi-Rez-Studios stellt eine neue IP vor. Ihr übernehmt einen Spezialisten mit individuellen Fähigkeiten und sollt euch in spannenden Kämpfen stellen. Rogue Company erscheint 2020.

Wer hätte das erwartet… es folgt… Pokémon Schwert & Schild. Es sollen vier Features vorgestellt werden: Es soll möglich sein euren Charakter zu individualisieren. Darunter Kleidung, Frisuren und Make-Up. Im Pokémon-Camp könnt ihr mit euren Pokémon spielen. Kümmert ihr euch gut um eure Pokémon, werden sie im Kampf stärker. Außerdem lassen sich die Camps anderer Spieler besuchen. Ungeachtet dessen dürft ihr in dem Camp zum Kochlöffel greifen und euren Currydex füllen. Bis zu 100 Rezepte soll es geben. Es wird das neue Geist-Pokémon „Polteageist" und das Flug-Wasser-Pokémon „Urgl" vorgestellt. Die neuen Editionen erscheinen am 15.11.2019.

Nintendo Online wird erweitert und wird euch Super Nintendo Spiele spielen lassen. Darunter unter anderem Super Mario World, F-Zero oder Stunt Race FX. Das Angebot steht nur Spielern zur Verfügung, die über ein laufendes Abo verfügen. Auch einen passenden Controller wird es für 29,99 € geben.

TETRIS 99 bekommt ein neues Update. Ein neuer Modus namens TETRIS 99 Invictus lässt euch gegen die Elite antreten. Also gegen Spieler, welche den ersten Platz im normalen Spiel erreicht haben. Auch neue Stein-Formen und ein lokaler Mehrspieler-Modus wird möglich sein. Das erste Update erscheint am 05.09.2019. Ein Bundle, welches euch TETRIS 99 + Online-Mitgliedschaft bietet, erscheint am 20.09.2019.

Die Disziplinen von Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokyo 2020 werden vorgestellt. Der Titel erscheint am 05.11.2019.

Ein wenig Mecha-Action gefällig? Dann könnte euch eine neue Demo zu Deamon X Machina gefallen. Diese lässt sich im Multiplayer spielen. Ein Online-Modus soll es im fertigen Spiel geben, welches am 13.09.2019 erscheint.

Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast wird am 24.09.2019 für die Nintendo Switch umgesetzt.

The Witcher 3: Wild Hunt erscheint am 15.10.2019.

Assassin's Creed 4: Black Flag und Assassin's Creed Rogue erscheinen in einer Rebel-Collection.

Dauntless kommt ebenfalls auf die Nintendo Switch.

Es folgt eine Trailershow, welche Just Dance 2020, GRID Autosport, Landwirtschafts-Simulator 20, Ni no Kuni, NBA 2K20, Call of Cthulhu, The Outer Worlds, Devil May Cry 2 und Vampyr zeigt.

Tom Nook steht und brabbelt… das kann nur Animal Crossing sein! Demnach kommen jetzt ein paar Einblicke auf die Lebenssimulation. So ist dem sogenannten NookPhone alles organisierbar. Außerdem spricht über die Item-Platzierung in- und außerhalb eures Zelts. Im Service-Center könnt ihr zudem neue Aufträge annehmen (????). Gartenarbeit, Angeln und andere Tätigkeiten sind ebenfalls möglich. Wetter und Tageszeiten gibt es ebenfalls. Genauso wie Jahreszeiten. Vier Spieler können kooperativ an einer Konsole spielen und mit einer funktionierenden Internetverbindung dürft ihr Insel anderer Spieler besuchen. Animal Crossing: New Horizon erscheint am 20.03.2020.

Kommt nochmal was großes? Scheinbar ja! Es folgt etwas, was nach Xenoblade aussieht. Tatsächlich sieht man Shulk, den Protagonisten des ersten Teils! Xenoblade Chronicles Definitive Edition erscheint 2020!

Die Direct scheint so gut wie beendet. Es werden jetzt noch Eindrücke von Banjo und Kazooie von Sakurai gezeigt. Interessant ist dabei, dass das dynamische Duo mit zwei Controllern gesteuert werden kann. Sakurai erzählt ein wenig was über die Geschichte von Banjo-Kazooie.

