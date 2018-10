YouTube-Money scheffeln und davon leben können. Der Traum vieler junger Existenzen. Und nur für die wenigsten wird er wahr. Publisher Raiser Games hat hier nun Abhilfe parat. Wer mit seinen Schminktipps und Gaming Videos auf YouTube einfach keine Klicks bekommt, der kann demnächst auch auf Konsolen auf Youtubers Life OMG zurückgreifen. Dort hat man dann im wahrsten Sinne des Wortes spielend leicht Erfolg.

Yes! #YoutubersLifeOMG is coming to PS4, XBox One and Nintendo Switch! Celebrate our One Million Games with us when it launches on November 14th. Stay tuned for more info! pic.twitter.com/OdLv3j7jMy — U-Play Online (@uplayonline) 18. Oktober 2018

Am 14. November soll es soweit sein und die Youtuber Simulation Youtubers Life OMG erscheint für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Ganz wie im echten Leben dürft ihr dann auch im Spiel alles tun, um Klicks zu erreichen, die dicke Kohle aus dem Hause YouTube einzufahren und euch in den Strahlen des Erfolges sonnen.

Update für PC und Mobilgeräte

Auf PC und Mobilgeräten ist bereits Youtubers Life erhältlich. Allerdings in der Standard-Fassung. Die OMG Edition für Konsolen soll neue Features beinhalten, welche dann auch auf anderen Systemen via kostenlosem Update geliefert werden. Zu sehr belächeln sollte man das Game nicht. Die Bewertungen der PC-Fassung auf Steam sind insgesamt immerhin größtenteils positiv.

Das sind eure Aufgaben in Youtubers Life OMG

Im Einzelnen könnt ihr euch in Youtubers Life OMG entscheiden ob ihr einen Gaming Kanal, einen Musik Kanal oder doch lieber einen Koch Kanal betreibt. Die Genres lassen sich auch kombinieren. Was ergäbe mehr Sinn als Gaming mit Tiefkühlpizza zu kombinieren? Vielleicht nicht die beste Idee um das Ziel des Spiels zu erreichen. Weil, und hier sind wir wieder bei „ganz wie im echten Leben“, euer Ziel ist es natürlich der berühmteste Youtuber der Welt zu werden. Tatsächlich muss euer YouTube Charakter in Youtubers Life OMG hart arbeiten. Bei einem Kochkanal beispielsweise in einem eigenen Restaurant. Auf eurem Kanal stellt ihr dann die eigenen Rezeptkreationen vor. Als Gaming Kanal sind nicht nur Spaß und Freude an der Tagesordnung. Ihr müsst auch nützliche Reviews erstellen. Und natürlich sind Treffen mit anderen Influencern nicht zu unterschätzen. Es gibt eben nichts geschenkt, im Leben. Diese armen Youtuber.