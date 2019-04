Your Name Regisseur stellt mit Tenki no Ko: Weathering With You seinen neuen Film vor

Der Anime-Film Your Name aus der Feder des japanischesn Regisseurs Makoto Shinkai konnte in kürzester Zeit verschiedene Erfolge für sich verbuchen und entpuppte sich als internationaler Überraschungshit. Aufgrund des Erfolgs hat Hollywood bereits angekündigt, dem Film eine Live-Action Adaption zu spendieren. Produziert werden soll diese von J.J. Abrams Filmstudio Bad Robot, während der Regisseur Marc Webb (Spider-Man) die Regie übernimmt.

Doch damit wollen wir uns hier gar nicht weiter groß befassen, viel eher wollen wir euch ein paar Informationen zum neuesten Film von Makoto Shinkai geben. Der Film wird den Titel Tenki no Ko: Weathering With You haben.

Informationen und Trailer

Wie man dem unteren Trailer schon in etwa vernehmen kann, hat sich im Vergleich zu Your Name vom Stil und dem Charakter-Design nicht viel geändert. Ebenso stammt der Titelsong wieder von der J-Rock-Band RADWIMPS. Im Fokus der Geschichte steht der Schüler Hodaka Morishima, welcher von einer Insel nach Tokio zieht. Damit er finanziell abgesichert ist, bewirbt sich dieser als Redakteur bei einem okkulen Magazin und lernt die junge Frau Hina Amano kennen. Hina ist mit einer besonderen Gabe gesegnet und ist in der Lage das Wetter zu kontrollieren.

Weathering With You soll am 19. Juli 2019 in den japanischen Kinos anlaufen. Wann und ob der Film auch international erscheint, ist bisher noch nicht bekannt. Hier aber jetzt der Trailer:

