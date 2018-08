Sega gibt bekannt, dass das Actionspiel Yakuza 6 für die PlayStation 4 später erscheinen wird. Yakuza 6 : The Song of Life sollte ursprünglich im März veröffentlicht werden, nun wurde der Release jedoch auf den 17. April verschoben. Die zusätzliche Zeit will das Team nutzen, um die Qualität des Spiels weiter zu verbessern.

An important update on Yakuza 6 : The Song of Life pic.twitter.com/8MILlBPI4x — Yakuza Game (@yakuzagame) 2. Februar 2018



Eine Demoversion wird am 27. Februar im PlayStation Store erscheinen, deren Speicherstände sich in die Vollversion übernehmen lassen.