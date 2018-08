Xenoblade Chronicles 2 Entwickler Tetsuya Takahashi mit Nachricht an Spieler

Tetsuya Takahashi, Entwickler des RPGs Xenoblade Chronicles 2 hat sich in einer Nachricht direkt an die Fans gewendet. Weltbewegende Infos hat der Entwickler zwar nicht parat, dennoch wollen wir euch die Nachricht nicht vorenthalten. Darin dankt Takahasi den Spielern für die hervorragenden Verkaufszahlen und hofft, dass viele Leute in den Erweiterungspass investieren werden:

„Hallo an alle Käufer von Xenoblade Chronicles 2. Ich bin Tetsuya Takahashi von Monolith Soft. Ich bin froh, euch allen meine Nachricht direkt per Email zukommen lassen zu können.

Xenoblade Chronicles 2 ist ein Szenario-basiertes Rollenspiel, welches auf dem Gameplay des Vorgängers Xenoblade Chronicles aufbaut. Dadurch, dass es Szenario-basiert ist, denken vielleicht einige „geht es hier nur darum, durch die Haupt-Story zu eilen?“ Aber dieses Spiel ist anders. Es hat viel mehr Features als nur die Story, zum Beispiel eine spannende Welt zu erkunden, Charaktere und die verschiedenen Klingen aufzuwerten, starke Monster zu besiegen und so viele Quests. Du wirst viel Zeit benötigen, um den ganzen Wiederspielwert genießen zu können, aber du musst dich nicht beeilen.

Bald wird der Advanced New Game Mode (auch genannt zweiter Durchgang / New Game+) [wir berichteten] für alle Spieler erscheinen. Darüber hinaus wird es neue Quests und Storyelemente für Käufer des Erweiterungspass geben. Wir planen die Inhalte, damit Xenoblade Chronicles 2 weltweit über einen längeren Zeitraum spielbar sein wird, also spielt bitte in eurer eigenen, entspannten Geschwindigkeit. Zu guter Letzt, bitte unterstützt auch zukünftig Xenoblade Chronicles 2.“

– General director Tetsuya Takahashi (Monolith Soft)

