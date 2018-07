Xenoblade Chronciles 2 New Game Plus erscheint im Februar

Monolith Soft gibt bekannt, dass das „New Game Plus“ Feature des Rollenspiels Xenoblade Chronciles 2 im Februar per Update nachgereicht wird. Der Patch auf Version 1.3.0 wird noch weitere Änderungen mit sich bringen, zu denen sich die Entwickler später zu Wort melden wollen. Mitte Februar soll das Update erscheinen.

Mit New Game Plus ist es möglich, nach dem Beenden ein neues Spiel zu starten, dabei aber den eigenen Charakterfortschritt und die gesammelten Gegenstände beizubehalten. Erst letzte Woche erschien Update 1.2.0 mit zahlreichen Änderungen.