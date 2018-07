Xbox One – Neues Fable, Forza Horizon 4 in Japan und mehr?

Seit einigen Jahren veröffentlicht der User ntkrnl Anfang Januar stets einige unbestätigte Meldungen rund um die Xbox One, die am Ende allerdings immer alle zutreffend waren. So berichtete er beispielsweise 2014, dass an Crackdown 3 gearbeitet oder ein Sunset Overdrive-Bundle erscheinen wird. Meldungen, die sich kurze Zeit später bestätigen sollten.

Auch in diesem Jahr hat er, unter dem neuen Namen „Klobrille“ wieder einige Meldungen veröffentlicht. Diese Infos sollen abermals in einer Datenbank zu finden sein, die via Xbox Live API SDK zugänglich ist. Eine offizielle Bestätigung von Microsoft gibt es natürlich bislang nicht.

Xbox One – Kommen Fable, Forza Horizon 4 und mehr?

Demnach arbeitet ein nicht näher genanntes, britisches Studio an einem neuen Fable (Porjektname: Wisdom).

Außerdem wird an einem neuen Perfect Dark gearbeitet, an dem auch The Coalition (Gears of War) beteiligt ist. Crackdown 3 soll eine Koop-Kampagne für 4 Spieler bieten.

Auch Forza Horizon 4 ist in Arbeit und soll in Japan handeln. Erscheinen soll es noch in diesem Jahr. Ein neues Halo könnte einen Mehrspieler-Modus bekommen, an dem mehr Spieler teilnehmen können, als jemals zuvor.

Age of Empires 4 wird ebenfalls erwähnt, doch dafür sei es noch viel zu früh.Zu guter Letzt arbeitet ein nicht näher genanntes Team an einem neuen „Mech“-Spiel für die Xbox One.

Klingt auf jeden Fall ziemlich gut und wir sind gespannt, was sich davon letztlich bewahrheitet.

Quelle