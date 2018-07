xBox Next – Neue mögliche Details zur xbox Scarlett und Cloud Gaming

Die englischsprachige Website Thurrott hatte sich bereits in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle für Leaks und Informationen rund um xBox erwiesen. Nun will die Seite Informationen eines Insiders zur xBox Next, beziehungsweise xBox Scarlett, wie das Kind seit der diesjährigen E3 genannt wird, erfahren haben.

Mehrere neue xBox Modelle – xBox Next und Scarlett nicht unbedingt dasselbe

Demnach habe Phil Spencer auf der großen E3 Bühne nicht zufällig von neuen Konsolen, also Mehrzahl, gesprochen, die sich derzeit in der Planung und Entwicklung befänden. Bislang gingen Medien und die Community eher vom klassischen Modell einer einzigen neuen Konsole aus. Diese xBox Next, wie sie bis zur E3 in Ermangelung eines neuen Namens genannt wurde ist, so kann man die Berichte verstehen, nicht xBox Scarlett. Jedenfalls nicht für sich alleine. Eher handelt es sich hierbei um einen Teilbereich des größer angelegten Projekts xBox Scarlett.

Klassische xBox Next Konsole und xBox Scarlett Streaming sollen co-existieren

Demnach soll es mit der xBox Next eine klassische Konsole geben, mit Retail Fassungen und lokaler Berechnung durch Hardware im Wohnzimmer oder Gamingzimmer. Diese befindet sich laut des Berichts noch im Anfangsstadium der Entwicklung. Sie wird im Allgemeinen ungefähr 2020 erwartet. Weitaus weiter soll die Entwicklung des Projekts xBox Scarlett sein. Im Rahmen dessen soll eine zweite, wesentlich günstigere, Konsole erscheinen. Diese setzt auf Game Streaming und Berechnung des Spiels in der Cloud. Lediglich Controllereingaben und ähnliches sollen noch lokal umgesetzt werden. Diese Cloud Gaming Konsole soll innerhalb des Projekts xBox Scarlett lediglich einen Startschuss darstellen. Mittel- bis langfristig will Microsoft die Plattform xBox durch Streaming auf möglichst vielen Endgeräten verfügbar machen. Auch dies passt zu dem, was bereits Phil Spencer auf der E3 Bühne sagte. Alle Spiele sollen dabei künftig auf allen Modellen der xBox Scarlett laufen. Egal ob auf lokale Berechnung oder Cloud Dienste gesetzt wird.

Was zum Game Streaming auf der E3 gesagt wurde könnt Ihr euch übrigens am Ende des 3 Minuten E3 Videos von Microsoft direkt ansehen.

Wie wahrscheinlich sind die Gerüchte?

Hier handelt es sich ohne Bestätigung seitens Microsoft eindeutig um ein Gerücht. Doch dieses gehört zu den plausibleren. Einerseits aufgrund der Quelle Thurrott, welche bereits einige Male richtig lag, andererseits auch deshalb, weil die Mutmaßungen bestens zu den bisherigen Äußerungen Microsofts passen. Auch das Vorgehen auf dem Weg zum Game Streaming in einer Zwischengenerationen auf beide Technologien zu setzen erscheint durchaus logisch. Nicht nur die Kunden sollen sanft ins Neue überführt werden. Vermutlich müssen auch Infrastrukturen langsam mitwachsen. Denn derzeit erscheint auch hierzulande nicht allerorts Cloud Gaming als realistische Möglichkeit, da entsprechende Internetanschlüsse fehlen.