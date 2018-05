Die Xbox Deals With Gold KW47 2017 sind da und bringen ein paar nette Angebote auf der Xbox One mit sich, auch wenn diese mit den aktuellen Cyber Deals nicht mithalten können. Im Angebot sind unter anderem Injustice 2 für 28 Euro, NBA Playgrounds für 10 Euro, und Beyond Eyes für 3,25 Euro.

Xbox One – Deals with Gold – 21. November bis 27. November 2017

Xbox 360 – Deals with Gold – 21. November bis 27. November 2017

AK = abwärtskompatibel und auf der Xbox One spielbar