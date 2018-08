Xbox Deals with Gold KW05 2017

Hier sind die neuen Xbox Deals with Gold KW 05 2017. Auch in dieser Woche gibt es wieder ein paar interessante Vergünstigungen auf der Xbox 360 und Xbox One, auch wenn das Angebot diesmal relativ überschaubar ist.

Xbox One – Deals with Gold – 31. Januar bis 06. Februar 2017

• ARK: Scorched Earth (Game Preview) – 14,99€ – 25% Rabatt

• ARK: Survival Evolved (Game Preview) – 17,50€ – 50% Rabatt

• Assassin’s Creed Unity – 12,00€ – 60% Rabatt

• Baila Latino – $9.75 – 50% Rabatt (nur USA)

• Color Symphony 2 – 6,69€ – 33% Rabatt

• Forza Horizon 2 Standard-Edition – 32,50€ – 50% Rabatt

• Forza Horizon 2 Deluxe-Edition – 40,00€ – 50% Rabatt

• Forza Horizon 2 Ultimativ-Edition – 50,00€ – 50% Rabatt

• Forza Horizon 2: Storm Island – 5,00€ – 75% Rabatt

• HoPiKo – 4,89€ – 30% Rabatt

• Just Dance 2016 – $20.00 – 50% Rabatt (nur USA)

• Lords of the Fallen – 10,00€ – 75% Rabatt

• Lords of the Fallen Digitale Gesamtausgabe – 14,68€ – 67% Rabatt

• Mega Coin Squad – $7.50 – 50% Rabatt (nur USA)

• Reus – 14,99€ – 40% Rabatt

Xbox One – Dead or Alive 5 Last Round Sale – 31. Januar bis 22. Februar 2017

• Gust Mashup-Kostümset – 20,79€ – 35% Rabatt

• Heiße Feger-Set – 22,49€ – 40% Rabatt

• Heißer Sommer-Kostümset – 14,24€ – 25% Rabatt

• Newcomer-Set – 14,24€ – 25% Rabatt

• Valentinstag-Set – 16,79€ – 30% Rabatt

• Ultimativ sexy Kasumi – 1,00€ – 50% Rabatt

• Ultimativ sexy Mila – 1,00€ – 50% Rabatt

• Ultimativ sexy Momiji – 1,00€ – 50% Rabatt

• Ultimativ sexy Tina – 1,00€ – 50% Rabatt

Xbox 360 – Deals with Gold – 31. Januar bis 06. Februar 2017

• Anna – Extended Edition – 2,49€ – 75% Rabatt

• Dark – 3,99€ – 80% Rabatt

• Dark – Cult of the Dead – 2,49€ – 50% Rabatt

• Dollar Dash – 1,24€ – 75% Rabatt

• Dollar Dash – Robbers Tool Kit – 0,94€ – 50% Rabatt

• Dollar Dash – Winter Pack – 0,94€ – 50% Rabatt

Quelle: Xboxdynasty