Ein neues Jahr bringt auch neue Angebote. Die Xbox Deals With Gold KW01 2018 sind da und bringen ein paar nette Angebote auf der Xbox One mit sich. Hightlight der Woche sind diesmal Diablo III in der Eternal Collection für nur 35 Euro, das hervorragende Furi mit satten 50 % Rabatt und der Forza Motorsport 7 Autopass zum halben Preis.

Xbox One – Deals with Gold 02. Januar bis 08. Januar 2018

Xbox 360 – Deals with Gold 02. Januar bis 08. Januar 2018

AK = abwärtskompatibel und auf Xbox One spielbar