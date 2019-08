Am heutigen Tag ist das actionreiche Rennspiel Wreckfest für PlayStation 4 und Xbox One im deutschen Handel erschienen. Das von Bugbear Entertainment entwickelte Rennspiel darf sich passend zum Release auch in einem Launch-Trailer präsentieren, der heute von THQ Nordic veröffentlicht wurde.

Wreckfest Launch-Trailer

Quelle: THQ Nordic