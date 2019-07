Im September blasen Bigben und Kylotonn Racing mit WRC 8 erneut zum Angriff auf die Offroad-Krone. Nach dem durchaus gelungenen WRC 7 erhielt das offizielle Spiel der FIA World Rally Championship in diesem Jahr aber herausragende Konkurrenz durch Dirt Rally 2.0. Jetzt präsentieren die Macher den neuen Karrieremodus in einem Video.

WRC 8 Karrieremodus vorgestellt

WRC 8 wartet zum Release im September mit einigen Neuerungen auf. Die Entwickler versprechen ein in allen Aspekten stark verbessertes Spiel, da man das Feedback aus der Community und die Erfahrungen aus der eSports WRC Championship gesammelt hat.

Kernstück des Offroads-Racers ist natürlich der Karrieremodus, den die Macher jetzt in einem neuen Video vorgestellt haben.

Nach Gesprächen mit der Community hat sich das Entwicklerteam daher vorgenommen, im neuen Spielmodus tiefgehende und abwechslungsreiche Inhalte anzubieten, die den Erwartungen der Fans gerecht werden.

Der neue Karrieremodus von WRC 8 ist einer echten Karriere nachempfunden und ermöglicht es den Spielern zum ersten Mal, Fahrer eines WRC-Teams zu werden. Die Spieler müssen sich Saison für Saison vorarbeiten, um in der WRC-Kategorie antreten und Weltmeister werden zu können. Durch das Begleiten mehrerer Teams in verschiedenen Rallyes konnten die Entwickler die wichtigsten Aspekte einer erfolgreichen Saison ermitteln. Die Spieler müssen sich dementsprechend in drei Bereichen bewähren:

Planung des Kalenders: Training, Hersteller-Herausforderungen, Pause, klassische Events zwischen den Rallyes und vieles mehr.

Management einer vollständigen Crew: Hierzu zählen sechs verschiedene, miteinanderverbundene Jobs. Die Spieler müssen die Eigenheiten jeder dieser Jobs berücksichtigen, um sie in den Rallyes strategisch einzusetzen.

Updates der Crew durch R&D und einen Fertigkeitenbaum: Jede Entscheidung hat eine Auswirkung auf den Fortschritt und die Arbeitsmoral der Crew (Leistung, Verlässlichkeit usw.) und die Entwicklung des Fertigkeitenbaums.

Das soll zusammen mit einer verbesserten Offroad-Physik für alle Oberflächen, extremen und dynamischen Wetterbedingungen, 52 Teams, 14 Länder, über 100 Spezialstrecken, wöchentlichen Herausforderungen und einem eSport-Modus in WRC 8 für noch mehr Spielspaß sorgen. Erscheinen wird WRC 8 im September 2019 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.