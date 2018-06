Erinnert ihr euch noch an die guten, alten Worms-Spiele von Team 17? Dann haben wir heute eine gute Nachricht für euch: Worms W.M.D. erscheint für Nintendo Switch!

Einen Erscheinungstermin für den neuesten Teil der beliebten Würmerschlacht gibt es bislang leider noch nicht. Zur Feier des 21. Geburtstages der Serie setzt Entwickler Team 17 das Spiel, welches bereits seit 2016 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist allerdings für die Nintendo Switch um.

Die Würmer kehren im bisher zerstörerischsten Spiel zurück. Worms W.M.D. bietet mit tollen, handgezeichneter 2D-Grafik, brandneuen Waffen, dem neuen Handwerkssystem, Fahrzeugen und Gebäuden sowie den beliebten klassischen Waffen und Spielmechaniken den größten Worms-Spaß aller Zeiten.

Kämpfe dich mit einem riesigen Arsenal an neuen und klassischen Waffen durch 30 immer kniffligere Kampagnen-Levels. Stürze mit neuen Fahrzeugen deine Feinde ins Chaos und gewinne mithilfe von Gebäuden einen taktischen Vorteil und die Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld!

Tritt in lustigen, brisanten Würmer-Kriegen gegen bis zu fünf Gegner mit jeweils bis zu 8 Würmern an und kämpfe in lokalen oder Online-Mehrspieler-Modi inklusive Ranglistenspielen. Plätte deine Gegner mit dem Betonesel. Zerfetze sie mit der Heiligen Handgranate in Wurmstückchen. Lass aus Helikoptern die Hölle auf sie niederregnen oder zerstampfe sie mit einem Panzer. Mit 80 Waffen und Geräten kommt hier volles Worms-Chaos ins Spiel!



Dieses Video ansehen auf YouTube

