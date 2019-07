Wolfenstein: Youngblood präsentiert sich im Launch-Trailer

An diesem Freitag erscheint mit Wolfenstein: Youngblood der nächste Ableger der beliebten Wolfenstein-Saga für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4. Passend zum bevorstehenden Release wurde heute der Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht. In selbigem begleiten wir B.J.s Zwillingstöchter Jess und Soph auf der Suche nach ihrem vermissten Vater in Paris. Wolfenstein: Youngblood soll das bisher dynamischste und rasanteste Wolfenstein-Spiel überhaupt sein und bietet obendrein erstmals einen kooperativen Zweispielermodus.

Wolfenstein: Youngblood erscheint am 26. Juni 2019 in Deutschland.

Quelle: Bethesda