Wolfenstein 2 Nintendo Switch – Frisches Gameplay & Grafik-Vergleich

Heute erscheint der langersehnte Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus von Panic Button und Bethesda für Nintendo Switch. Wer sich noch nicht sicher ist, ob er sich den Shooter auch wirklich zulegen soll, kommt nun in den Genuss neues Direct-Feed-Gameplays, sowie eines Grafikvergleichs mit der PC-Fassung.

Darin wird ersichtlich, dass Wolfenstein 2 auf Nintendo Switch ebenfalls eine hervorragende Figur macht. Als Alleinstellungsmerkmal auf Nintendos Hybriden erwartet euch unter anderem die Möglichkeit, den Shooter mittels Bewegungssteuerung der Joy-Cons zu spielen.

