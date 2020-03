Wir suchen euch – Neue Redakteure für unser Portal gesucht

Wahnsinn wie schnell die Zeit vergeht: Im April diesen Jahres feiern wir bereits unser zehnjähriges Bestehen und blicken voller Vorfreude auf die nächsten Jahre vor uns. Für diese Zukunft suchen wir genau EUCH!

Zur Verstärkung unseres familiären Blog-Teams suchen wir neue Schreiberlinge mit Liebe zur Videospielwelt und Freude am Schreiben. Bei uns erwartet euch ein offenes Klima, Spaß am Gaming und die Möglichkeit euer Hobby kreativ auszugestalten. Ihr habt Spaß am Gaming und möchtet aktuelle Games in Form von Berichten und Reviews besprechen? Dann seid ihr bei uns genau an der richtigen Adresse.

Eure Aufgaben umfassen die Recherche rund um interessante Blog-Berichte, das Testen von aktuellen Games und Verfassen dazugehöriger Testberichte. Auch der Besuch von Messen und speziellen Events im Rahmen einer Berichterstattung für unseren Blog sind möglich.

Da unser Projekt seit jeher ein Hobbyprojekt ist, handelt es sich hierbei nicht um einen Vollzeit-Job sondern viel mehr um einen Freizeitausgleich neben der Schule, dem Studium oder eurem Beruf. Testmuster zu besprochenen Spielen und Hardware-Artikeln dürfen aber natürlich von euch behalten werden.

Wurde eure Neugier geweckt? Dann freuen wir uns über eine kurze Nachricht von euch. Sendet uns gern einen kurzen „Steckbrief“ von euch mit einer kleinen Leseprobe zu einem von euch verfassten Beitrages beispielsweise in Form einer News, eines Testberichtes oder Meinungsartikels und sendet diese an Lars“at“gamezgeneration.de Wir freuen uns auf euch! Euer GZG-Team!