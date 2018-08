Nintendo Japan und Amerika vermelden beide, dass die Produktion der Wii U Konsole weltweit offiziell eingestellt wurde. Nachdem bereits in den vergangenen Monaten immer weniger Konsolen an den Handel ausgeliefert wurden und es in Japan eh nur noch zwei Hardware-Bundles gab, folgte nun also die offizielle Antwort.

Demnach neigt sich die Ära Wii U also offensichtlich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Daher wollen wir an dieser Stelle bereits langsam „Auf Wiedersehen“ sagen und euch nochmals auf unsere Highlights der Konsole verweisen.

Wir sind gespannt auf das nächste Kapitel des Konzerns, welches mit dem Erscheinen der Nintendo Switch am 03. März offiziell eingeläutet werden dürfte.