Wie die Reinigungskraft der USK Nintendo Labo beinahe entsorgte. Via Twitter hat die deutsche Behörde für Alterseinstufungen, die USK, eine lustige Anekdote zum kürzlich angekündigten Nintendo Labo erzählt.

Bei der USK gehen alle PC- und Videospiele ein, um nach umfangreicher Prüfung eine Alterseinstufung zu erhalten. So auch Nintendos neue Zusatzhardware für kleine Spieler. Blöd nur, wenn die Kartons, die die Spiele eigentlich zum Leben erwecken sollen, fälschlicherweise für Abfall gehalten werden.

Eine Reinigungskraft war demnach kurz davor, die Kartons dem Altpapier zuzuführen. Scheint wohl gerade nochmal gut gegangen zu sein. Bleibt nur zu hoffen, dass an Geburtstagen oder an Weihnachten verschenkte Pakete nicht auch in den heimischen vier Wänden in der Altpapier-Tonne landen.