Passend zum Weihnachtsfest lassen wir gemeinsam mit Carrera RC so richtig die Reifen qualmen und flitzen mit Mario und seinen Freunden um den Weihnachtsbaum. Zu Heiligabend verlosen wir zwei Mini Mario Kart Flitzer aus dem Hause Carrera RC, sodass ihr in dieser Aktion wahlweise Mario oder Prinzessin Peach gewinnen könnt.

Produktbeschreibung des Herstellers:

Mario und Prinzessin Peach machen sich als kleine Minis in der hochwertigen Plexi-Verpackung in jeder Liebhaber-Vitrine sehr gut. Doch die kleinen Minis von Carrera RC im Maßstab 1:50 sehen nicht nur gut aus, sondern sind natürlich auch für das Rennen einsatzbereit. Bis zu 7 Minuten geben die Nintendo-Freunde Gas, bis sie für ca. 20 Minuten an der Steckdose neue Energie tanken. Geladen wird der 3,7 V – 40 mAh Akku mit dem enthaltenen USB-Kabel bequem an der Powerbank oder am Laptop. Der 2,4 GHz Controller hat neben dem Gürtelklipp auch eine praktische, integrierte Aufbewahrungsbox mit Deckel.

Die Preise der Aktion:

je einmal ein Mini Carrera RC Mario oder ein Mini Carrera RC Peach

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Wir wollen in diesem Blitzgewinnspiel von euch wissen was euer bisher schönstes Erlebnis mit Mario Kart war. Teilt es uns gern in zwei bis drei Sätzen mit und sendet eure Teilnahme bis Montag, den 27. Dezember 2021 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de – Bitte verwendet hierbei den Betreff „Weihnachten mit Carrera RC“.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Carrera RC

Teilnahmeschluss ist Montag, der 27. Dezember 2021 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Carrera RC für die freundliche Unterstützung unseres Weihnachtsgewinnspieles