Der vierte Advent ist da und das Weihnachtsfest 2024 rückt immer näher: Grund genug für uns es noch einmal krachen zu lassen. Zum Abschluss der Weihnachtsgewinnspiele in diesem Jahr verlosen wir ein riesiges Spielspaß-Paket von Nintendo für eure Nintendo Switch. Selbiges dreht sich rund um die Blockbuster Mario Kart 8 Deluxe sowie Mario & Luigi: Brothership. Egal ob ihr mit Mario auf der Rennstrecke Vollgas geben wollte oder lieber die Weite des Ozeans entdecken wollt: Hier seid ihr genau richtig!

Die Preise der Aktion:

1 Gewinnspielpaket von Nintendo für eure Nintendo Switch bestehend aus Mario Kart 8 Deluxe, Mario & Luigi Brothership sowie zahlreichen weiteren Goodies wie dem DLC-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe, zwei kleinen Lenkrädern für eure Joy-Cons sowie Merchandise zu beiden Spielen

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

2024 war noch einmal ein Highlight-Jahr für alle Nintendo Fans und Nintendo Switch-Besitzer(Innen). Viele Spielehighlights haben uns über das Jahr begleitet, doch wir wollen von euch wissen was euer ganz persönliches Spiele-Highlight aus dem Hause Nintendo in diesem Jahr für Nintendo Switch war. Teilt uns eure Wahl mit einer kleinen Begründung mit und sendet eure Mail an Chris“at“gamezgeneration.de. Nutzt hierfür den Betreff: Nintendo Weihnachten 2024“. Zeit für eure Teilnahme habt ihr bis Sonntag, den 29. Dezember 2024 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist der 29. Dezember 2024 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles