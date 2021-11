Nur noch wenige Wochen dann steht das Weihnachtsfest 2021 an. Auch in diesem Jahr möchten wir euch die Zeit bis zum Fest mit tollen Aktionen versüßen und haben einmal mehr ein paar tolle Aktionen gemeinsam mit unseren Partnern auf die Beine stellen können. Den Anfang macht dabei SEGA, die gemeinsam mit uns drei Versionen ihres neuesten Jump and Run-Hits Sonic Colours: Ultimate verlosen.

Die Preise der 1. Adventswoche

je einmal eine Handelsversion von Sonic Colours: Ultimate für Nintendo Switch, PlayStation 4 oder Xbox One inkl. eines Baby-Sonic-Schlüsselanhänger

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Wir wollen in dieser Woche von euch wissen welchen besonderen Moment ihr mit dem schnellsten Igel der Videospielwelt, Sonic – The Hedgehog, verbindet. Was macht den flotten Igel für euch so besonders? Teilt es uns gern in zwei bis drei Sätzen mit und sendet eure Teilnahme bis Sonntag, den 5. Dezember 2021 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de – Bitte verwendet hierbei den Betreff „Weihnachten mit Sonic„.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und SEGA

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 5. Dezember 2021 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an SEGA für die freundliche Unterstützung unseres Weihnachtsgewinnspieles