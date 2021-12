In der letzten Woche unserer Weihnachtsaktion 2021 gibt es noch einmal eine breite Palette an tollen Gewinnen für euch. In dieser Aktion stellt astragon gleich sechs Titel für PlayStation 4, PC und Nintendo Switch für die Gewinner(innen) dieser Gewinnspielwoche bereit. Mit dabei sind Spiele für die gesamte Familie aus dem Hause Microids wie Asterix & Obelix: Slap Them All!, Marsupilami: Hoobadventure – Tropical Edition, My Universe: Mein Krankenhaus und Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases.

Die Preise:

einmal die Limitierte Edition von Asterix & Obelix: Slap Them All! für PlayStation 4

einmal Marsupilami: Hoobadventure – Tropical Edition für PlayStation 4

einmal Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases für PlayStation 4

einmal My Universe: Mein Krankenhaus für Nintendo Switch

je einmal einen von zwei Steam-Codes für Police Simulator: Patrol Officers für PC

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Wir wollen in diesem Gewinnspiel von euch wissen warum gerade ihr eines der oben genannten Spiele gewinnen solltet. Teilt uns eure Wahl und Begründung in zwei bis drei Sätzen mit und sendet eure Teilnahme bis Sonntag, den 26. Dezember 2021 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de – Bitte verwendet hierbei den Betreff „Weihnachten mit astragon“. Bitte benennt zusätzlich eine Wunschplattform, damit die Preise im Bestfall auch von euch genutzt werden können.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und astragon

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 26. Dezember 2021 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an astragon für die freundliche Unterstützung unseres Weihnachtsgewinnspieles