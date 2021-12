Passend zum Weihnachtsfest 2021 gibt es noch einmal richtig was auf die Ohren! In der abschließenden Woche unseres Weihnachtsgewinnspieles verlosen wir gemeinsam mit Anker einmal die hochwertigen Kopfhörer Liberty 3 Pro, die über zahlreiche geniale Funktionen wie Active Noise Cancellation, Schutz vor Wasser und mehr bietet.

Produktbeschreibung des Herstellers:

Soundcore, die Premium-Audiomarke von Anker Innovations, hat mit dem Liberty 3 Pro das neueste True Wireless-Modell der Flaggschiff-Reihe Liberty veröffentlicht. Der Liberty 3 Pro verfügt über HearID ANC (Active Noise Cancellation), das automatisch und in Echtzeit die Umgebungsgeräusche sowie den Druck im Ohr überwacht, um die Geräuschunterdrückung an die jeweilige Situation anzupassen. Die Liberty 3 Pro Kopfhörer vereinen ein beeindruckendes Klangerlebnis mit Touch-Bedienung und verfügen über eine verbesserte Dual-Treiber-Konfiguration – die neueste Astria Coaxial Acoustic Architecture 2.0 (ACAA)- und Fusion Comfort-Technologie in einem kompakten und eleganten Formfaktor.

Der Preis in dieser Woche:

einmal das Liberty 3 Pro von soundcore by Anker

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Wir wollen in diesem Gewinnspiel von euch wissen warum der Sound in einem Spiel für euch besonders wichtig ist. Teilt es uns gern in zwei bis drei Sätzen mit und sendet eure Teilnahme bis Sonntag, den 26. Dezember 2021 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de – Bitte verwendet hierbei den Betreff „Weihnachten mit Anker“.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Anker

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 26. Dezember 2021 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Anker für die freundliche Unterstützung unseres Weihnachtsgewinnspieles