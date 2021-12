Die zweite Adventswoche bietet für euch eine weitere Möglichkeit ein tolles Spiel aus dem Jahr 2021 zu gewinnen. Gemeinsam mit Deep Silver verlosen wir den Überraschungshit des Jahres, The Medium*, für Xbox One und PlayStation 5. In dem Psycho-Horrorspiel werdet ihr mit einem einzigartigen Dual-Reality-Gameplay konfrontiert, welches euch nervenaufreibende Festtage garantieren wird.

Die Gewinne dieser Adventswoche:

eine von zwei PS5 Versionen von The Medium oder die „Two Worlds Special Edition“ von The Medium für Xbox One | Xbox Series

Lust auf den Titel, dann könnte der Trailer noch neugieriger machen:

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Wir wollen in diesem Gewinnspiel von euch wissen was euch an The Medium besonders neugierig macht und warum? Teilt es uns gern in zwei bis drei Sätzen mit und sendet eure Teilnahme bis Sonntag, den 12. Dezember 2021 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de – Bitte verwendet hierbei den Betreff „Gruselige Weihnachten mit The Medium“. Gebt im Bestfall bitte auch die von euch präferierte Plattform an für den ihr den Gewinn erhalten möchtet.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 16. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Deep Silver

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 12. Dezember 2021 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Deep Silver & Koch Media für die freundliche Unterstützung unseres Weihnachtsgewinnspieles

*bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link von Amazon.de – Wir sind Partner des Partnernetzwerkes von Amazon und erhalten eine kleine Provision, wenn ihr eine Bestellung über einen unserer Links tätigt.