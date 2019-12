Weiter geht es mit unserem Adventsgewinnspiel 2019. Zum dritten Adventswochenende legen wir einen kleinen Zwischensprint ein. Denn zusätzlich könnt ihr an diesem Wochenende das PlayStation 4-Spiel Planescape: Torment: Enhanced Edition / Icewind Dale Enhanced Edition gewinnen. Die Compilation enthält beide Must-Have-Games, die jeder Rollenspielliebhaber einmal gespielt haben sollte, sowie alle DLCs in einem Paket – das frostige Icewind Dale: Enhanced Edition plus Erweiterungen und die Enhanced Edition von Planescape: Torment, dem „Rollenspiel des Jahres 1999“. Beide Spiele wurden für die PS4 aufbereitet und erstrahlen dank verbesserter Technik im neuen Glanz.

Der Preis in dieser Woche:

einmal das PlayStation 4-Spiel Planescape: Torment: Enhanced Edition / Icewind Dale Enhanced Edition in der deutschen Version

Teilnahmebedingungen:

Um an der aktuellen Gewinnspiel-Aktion teilnehmen zu können, müsst ihr uns eine kleine Frage rund um das Genre der Rollenspiele beantworten. Wir möchten gern von euch wissen, welches Spielelement euch am meisten an einem Rollenspiel begeistert und motiviert. Teilt uns eure Wahl mit einer kleinen Begründung via E-Mail mit und schon seid ihr im Lostopf um den Gewinn dabei.

Sendet eure Wahl via E-Mail und den Betreff „Weihnachtsgewinnspiel 2019 Planescape“ an Chris“at“gamezgeneration.de. Zeit für die Teilnahme habt ihr dabei bis Sonntag, den 15.12.2019 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Skybound Games

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 15. Dezember 2019 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Skybound Games für die freundliche Kooperation im Zuge des Gewinnspieles