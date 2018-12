Das Weihnachtsfest 2018 ist fast zu Ende, doch zum Schluss gibt es noch einmal ein echtes Highlight für euch. Gemeinsam mit ViewSonic verlosen wir zum Abschluss unserer Weihnachtswochen einen hochwertigen Full HD LED Backlit Display für gestochen scharfes Gaming.

Der Preis in dieser Gewinnspielwoche:

wir verlosen einmal das XG2401 24 Zoll Full HD LED Backlit Display mit einer Diagonale von 61 cm

Der Gaming-Monitor XG2401 zeichnet sich mit seiner großen Schnelligkeit aus und aktualisiert den Bildschirm 144 Mal pro Sekunde, 2,4 Mal öfter als konventionelle 60-Hz-Displays. Diese Bildwiederholfrequenz ist ideal für rasante Rennspiele und schnelle Egoshooter, bei denen der Spielgenuss maßgeblich von natürlichen Bildern und flüssigen Bewegungsabläufen ohne Unschärfe abhängt. Nun können die Bewegungen des Gegners ganz exakt beobachtet werden – mit flüssigen Abläufen, scharfen Kanten und ohne merkbare Verzögerungen.

Darüber hinaus unterstützt das Display ViewSonics exklusive Bild-Technologie „ClearMotiv II“. Dadurch wird eine extrem kurze Reaktionszeit von 1 ms ermöglicht, wodurch flüssige Bilder ohne Nachziehen, Unschärfen oder Geisterbilder erreicht werden. Diese blitzschnelle Reaktionszeit ist perfekt für die meisten grafikintensiven Spiele und ebenso geeignet für Sportübertragungen oder Action-Filme mit rasanten Schnitten und schnelle Szenenwechsel.

So nehmt ihr an der Aktion teil:

Um an der aktuellen Gewinnspiel-Aktion teilzunehmen, müsst ihr uns verraten welches euer ganz persönliches Spiel des Jahres 2018 war. Begründet eure Wahl mit zwei bis drei Sätzen und sendet diese via E-Mail und den Betreff „Weihnachtsgewinnspiel 2018 mit ViewSonic“ an Chris“at“gamezgeneration.de. Zeit für die Teilnahme habt ihr dabei bis Mittwoch, den 03.01.2019 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 16. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 3. Januar 2019 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.