Ho-Ho-Ho! Langsam aber sicher steht die besinnliche Zeit des Jahres bevor und wir steuern auf das Weihnachtsfest 2018 zu. Auch in diesem Jahr möchten wir gemeinsam mit unseren Partnern für ein paar glückliche Gesichter in der Community sorgen und veranstalten unsere großen Weihnachtswochen. Den Anfang in diesem Jahr macht Bethesda, die in diesem Jahr unter anderem mit Fallout 76 oder auch Wolfenstein: The New Collossus auf Nintendo Switch für Furore sorgen konnten. Für unser Weihnachtsgewinnspiel hat Bethesda zwei prall gefüllte Merchandise-Pakete zu bekannten Marken bereitgestellt, die ihr in dieser Woche gewinnen könnt.

Das sind die Preise in dieser Woche:

zweimal jeweils ein Merchandise-Paket zu bekannten Marken aus dem Hause Bethesda wie Fallout, Doom und Wolfenstein

So nehmt ihr an der Aktion teil:

Um an der aktuellen Gewinnspiel-Aktion teilzunehmen, müsst ihr uns verraten welches Spiel aus dem Hause Bethesda euch in den letzten Wochen und Monaten am meisten begeistern konnte. Begründet eure Wahl mit zwei bis drei Sätzen und sendet diese via E-Mail und den Betreff „Weihnachtsgewinnspiel 2018 mit Bethesda“ an Chris“at“gamezgeneration.de. Zeit für die Teilnahme habt ihr dabei bis Montag, den 03.12.2018 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 16. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Bethesda

Teilnahmeschluss ist Montag, der 03. Dezember 2018 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Bethesda für die freundliche Kooperation im Zuge des Gewinnspieles