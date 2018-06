Ho-Ho-Ho: Ja ist denn heut‘ schon Weihnachten? Passend zu Heilig-Abend starten wir heute mit Nintendo Deutschland in die finale Gewinnspiel-Woche unseres Weihnachts-Gewinnspieles 2017. 2017 war für Nintendo dank der Nintendo Switch ein äußerst erfolgreiches Jahr, welches wir gemeinsam mit Nintendo Deutschland in dieser Gewinnspiel-Woche abschließen wollen, sodass ihr euch über drei tolle Preise für eure Nintendo Switch freuen könnt.

Die Preise der Nintendo-Woche:

1x Super Mario Odyssey für die Nintendo Switch

1x Fire Emblem Warriors für die Nintendo Switch

1x Splatoon 2 für die Nintendo Switch

Teilnahmebedingungen:

Um an der Aktion teilzunehmen, müsst ihr diesmal dem GamezGeneration.de-Weihnachtsmann mitteilen, welches Nintendo-Spiel in diesem Jahr euer Spiele-Highlight war auf der Switch oder dem 3DS. Bitte nennt uns den Titel und gebt eine Begründung ab (drei bis vier Sätze) und sendet selbige an Chris“at“gamegeneration.de mit dem Betreff „Weihnachten mit Nintendo 2017“ und schon seid ihr im Gewinntopf um einen der Preise dabei.

Als kleine Gedankenstütze haben wir hier für euch noch einmal die hochkarätigen Nintendo-Spiele aus der zweiten Jahrshälfte 2017 im Überblick:

Zeit für die Teilnahme, habt ihr bis zum 31. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ.

Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag der 31. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation sowie die Unterstützung über das Jahr hinweg bei Nintendo Deutschland.