Warframe bald auch auf der Nintendo Switch

Mit Warframe dürfen sich Besitzer der Nintendo Switch bald auf eine weitere Portierung von Panic Button freuen. Diese waren unter anderem schon an den Umsetzungen von Rocket League, Doom und Wolfenstein II: The New Colossus verantwortlich. Bei Warframe handelt es sich um einen kooperativen Third-Person-Shooter, bei welchem der Spieler ähnlich wie in Destiny gemeinsame Abenteuer erlebt und sich auf diverse Ausrüstungsgegenstände freut. Zudem soll man Clans beitreten und eine offene Spielwelt gemeinsam erkunden können. Leider scheint Crossplay in absehbarer Zeit noch nicht geplant zu sein, dazu wird auf der Support-Page folgendes gesagt:

“Warframe accounts cannot be transferred between platforms or people,”

