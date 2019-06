Wie bereits auf der E3 2019 bekannt wurde wird das Jump and Run New Super Lucky’s Tale auf der Nintendo Switch einige Neuerungen beziehungsweise Änderungen im Vergleich zur Xbox One-Version bieten. In einem aktuellen Youtube-Video stellen die Entwickler aus dem Hause Playful Studios vor.

New Super Lucky’s Tale soll im Verlauf diesen Jahres auch für die Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: GoNintendo