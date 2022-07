Die Hexe kehrt endlich zurück! Wie Nintendo und Platinum Games nun bestätigten wird Bayonetta 3 am 28. Oktober 2022 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Passend dazu wurde ein neuer Trailer zum actionreichen Titel veröffentlicht:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im dritten Teil der Bayonetta-Reihe muss sich die unaufhaltsame Umbra-Hexe mit einigen vertrauten Gesichtern, aber auch mit der mysteriösen Viola und einer Vielzahl weiterer Bayonettas verbünden. Denn nur mit vereinten Kräften können sie die von Menschen geschaffenen Humunkuli daran hindern, verheerendes Unheil anzurichten.

Die Spieler:innen heizen ihren Feinden mit Bayonettas wuchtigen Waffen und ihrer neuen Fähigkeit ein: der Dämonenmaskerade. Mit diesem Arsenal an dämonischen Kräften zünden sie spektakuläre Kombos und machen kurzen Prozess mit Gegnern. So bestreiten sie gemeinsam mit Bayonetta den Kampf gegen das Böse, das die Menschen ins Verderben stürzen will.

Der neue Trailer zum Spiel enthüllt weitere Details zu Bayonettas jüngstem Abenteuer und einigen der neuen Charaktere, denen sie darin begegnet:

Eine Schar von Bayonettas: Die Spieler:innen lernen einen ganzen Hexenzirkel von Bayonettas kennen, und jede ist ausgefallener als die nächste. Sie kämpfen sich durch die Straßen von Tokio, die Berge von China und darüber hinaus. Unterwegs werden sie herausfinden, ob ihre geheimnisvolle Allianz die Menschheit wirklich retten kann und welches Schicksal den Bayonetta-Bund erwartet.

Die Spieler:innen lernen einen ganzen Hexenzirkel von Bayonettas kennen, und jede ist ausgefallener als die nächste. Sie kämpfen sich durch die Straßen von Tokio, die Berge von China und darüber hinaus. Unterwegs werden sie herausfinden, ob ihre geheimnisvolle Allianz die Menschheit wirklich retten kann und welches Schicksal den Bayonetta-Bund erwartet. Gegner aufmischen als Viola: Neben Bayonetta können die Spieler:innen auch die rauflustige Viola steuern, eine Hexe in Ausbildung. Mit ihrem Schwert und ihrem unberechenbaren Begleiter, dem felinen Dämon Cheshire, ist sie bereit, die Hölle auf die Humunkuli loszulassen.

Ebenfalls am 28. Oktober erscheint die Bayonetta 3 Trinity Masquerade-Edition. Sie enthält neben Bayonetta 3 ein 200-seitiges, farbiges Artbook, das die Schönheit und Bestien von Bayonetta 3 zeigt, und drei spezielle Spielcover der gesamten Bayonetta-Trilogie, die zusammen ein eindrucksvolles Panoramabild ergeben. Ebenfalls für Fans der Reihe interessant: Bayonetta, der erste Teil der Reihe, erscheint zudem am 30. September als physische Version für Nintendo Switch. Weitere Details zur Bayonetta 3 Trinity Masquerade-Edition und zu Vorbestellungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Quelle: PM Nintendo Deutschland