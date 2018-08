Zum Start in das heiße Wochenende zeigen Bigben Interactive und Kylotonn Racing Games zwei neue Gameplay-Videos zum Rallye-Rennspiel V-Rally 4. Nachdem zuletzt Amerika im Fokus stand, dreht sich in den neuen Videos alles um die Rennen in Malaysia und Kenya.

V-Rally 4 erscheint im September 2018 für PlayStation 4 und Xbox One, später auch für Nintendo Switch. Einen konkreten Releasetermin gibt es bislang jedoch noch nicht.

Am Steuer epischer Fahrzeuge erleben Spieler die extreme Spannung der wahnsinnigsten Rennen: