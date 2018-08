Bigben Interactive und Kylotonn Racing Games verkünden heute, dass V-Rally 4 am 08. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One und am 28. September für PC erscheinen wird. Die Fassung für Nintendo Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, dort gibt es noch keinen konkreten Termin.

Außerdem zeigen die Entwickler ein neues Gameplay-Video zum Hillclimb-Modus in den schwindelerregenden Höhen Rumäniens.

Im Hillclimb-Modus müssen Spieler in China, Rumänien und den Vereinigten Staaten ihr Können beweisen. Ihre Fähigkeiten werden entlang gewundener Strecken in luftigen Höhen und am Steuer leistungsstarker Wagen geprüft. Wenn sie einmal die Spitze erklommen haben, meist über 2000 Meter in der Höhe, erleben sie einen wundervollen Panoramablick, der einem den Atem rauben kann.

Jede Disziplin bietet eine gänzlich neue Rennerfahrung, wodurch V-Rally 4-Fans die Grenzen ihrer Fähigkeiten ausloten und neue Fahrtechniken erlernen. Die Vielseitigkeit, die sie sich dadurch angeeignet haben, wird ihnen im Karriere-Modus gute Dienste leisten, in dem sie auf Strecken aus der ganzen Welt unterwegs sind.