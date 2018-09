Martin Sahlin aka „Nervous Yarn Guy“ hat per Twitter bekanntgegeben, dass er und sein Team von Coldwood Interactive das gestern angekündigte Unravel Two gerne auf die Nintendo Switch bringen würden.

Da das jedoch sehr viel Arbeit sei und das Team ein sehr kleines, gäbe es derzeit noch keine Pläne. Nintendo-Fans, die gerne mit Yarnie auf der Switch unterwegs wären, müssen also die Daumen drücken.

Just so you all know – it’s not that we’re not aware that Unravel Two would be great on Switch. I mean, they even made it the right colors! But the reality is that a port would take a LOT of work and our small studio doesn’t have the resources at the moment. If we could we would!

— Martin Sahlin (@monkeybeach) 10. Juni 2018