In der vergangenen Woche sorgte der bekannte Schauspieler Nathan Fillion auf Instagram für spannende Spekulationen um einen möglichen Uncharted Film. Natürlich lief die Gerüchteküche heiß: Gibt der Schauspieler in einem großen Film den Nathan Drake? Oder handelt es sich vielleicht doch um einen Nachfolger? Weder noch.

Bei der Ankündigung handelt es sich um einen Uncharted Kurzfilm unter der Regie von Allan Ungar, der sich in den vergangenen Jahren unter anderem bei Werken wie „Gridlocked“ oder „Tapped Out“ einen Namen machen konnte. Ungar wagte sich nun an einen knapp 15-minütigen Fanfilm zur beliebten Spiele-Reihe von Naughty Dog. Darin schlüpft Nathan Fillion in die Rolle des Protagonisten Nathan Drake (der Vorname passt also schon mal).

Wir finden: Das passt wie die Faust aufs Auge! Fillion würden wir gerne in Spielfilmlänge als Drake sehen.

Über Nathan Fillion

Nathan Fillion ist ein großer Videospiel-Fan. Der Schauspieler verkörpert seit dem Jahr 2007 eine wiederkehrende Figur in der beliebten Shooter-Serie Halo von Microsoft. Gunnery Sergeant Edward Buck wird im neuesten Ableger Halo 5: Guardians zum Spartan befördert und erhält durch den Schauspieler ein Gesicht. Zu seinen bekanntesten Rollen zählt die des Malcolm Reynolds, die er in der Serie Firefly – Der Aufbruch der Serenity und dem Film Serenity – Flucht in neue Welten verkörperte. Von 2009 bis 2016 spielte er die titelgebende Hauptrolle in der Krimiserie Castle.