Ubisoft stellt Sam vor – Den persönlichen Gaming-Assistenten!

Nein, leider kein neues Spiel. Ubisoft hat mit Sam einen neuen, persönlichen Gaming-Assistenten vorgestellt, der euer Spielerlebnis verbessern soll. Derzeit ist Sam nur in englischer Sprache in Kanada erhältlich. Geplant ist, die Open Beta in den nächsten Monaten auf weitere Märkte auszubauen.

Sam ist Teil der Bemühungen von Ubisoft, kontinuierliche Neuerungen im Ubisoft-Club vorzunehmen und den Mitgliedern damit neue Vorzüge zu liefern. Wenn die Spieler ein Veröffentlichungsdatum in Erfahrung bringen wollen, einen Trailer schauen möchten, Easter-Eggs in einem Spiel suchen oder wünschen, mit Sam über den besten Assassinen der Serie zu diskutieren, wird er die Spieler zu der entsprechenden Stelle auf der Ubisoft-Website oder zu einer anderen Seite im Web weiterleiten.

Über Sams Chatbot Q&A-Funktion können die Spieler Sam mittels Sprach- oder Textchat alles über Ubisoft-Spiele und -dienste fragen. Sam ist direkt mit dem Ubisoft-Konto des Spielers verbunden, wodurch es ihm möglich ist, die letzten Kämpfe der Spieler zu analysieren und maßgeschneiderte Hinweise und Tipps zu liefern, die er über die Daily-Login-Funktion, die aus Tom Clancy’s Rainbow Six Siege bekannt ist, bezieht.

Sam kann analysieren, warum ein Spieler Schwierigkeiten in einem Kampf hat und daraufhin Videotipps aus der Community schicken. Sam befindet sich noch in der Beta, doch sind bereits zusätzliche Funktionen in den kommenden Monaten geplant, um den angebotenen Dienst für Ubisoft-Spieler zu verbessern.

Sam nutzt die Dialogflow Enterprise Edition, eine End-zu-End Entwickler-Suite, die natürliche Sprachverarbeitung nutzt, um dialogorientierte Schnittstellen zu erstellen. Diese Technologie wird dem Entwicklerteam weiterhin dabei helfen, Fragen der Nutzer zu interpretieren und zu beantworten sowie häufig gestellte Fragen hervorzuheben und schneller in Sams Datenbank zu integrieren.