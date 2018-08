Ubisoft gamescom Lineup: Mit Assassin’s Creed, Rainbow Six uvm.

Nun steht endlich auch das Ubisoft gamescom Lineup fest. Ganze 11 Titel präsentiert der Publisher in knapp zwei Wochen auf der Messe in Köln. Mit dabei sind sogar ein paar faustdicke Überraschungen.

Neben Assassin’s Creed Odyssey erwarten euch unter anderem auch das Piratenspiel Skull & Bones und das neue Update zu The Crew 2 an knapp 360 Anspielstationen.

Das Ubisoft gamescom Lineup

– Assassin’s Creed Odyssey (PS4, Xbox One)

– Skull & Bones (PS4, Xbox One)

– Trials Rising (PS4, Xbox One, Switch)

– Tom Clancy’s The Division 2 (PS4, Xbox One)

– Starlink: Battle for Atlas (PS4, Xbox One, Switch)

– For Honor: Marching Fire (PS4, Xbox One)

– Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 3 Season 3 „Operation Grim Sky“

– Transference (PS4, Xbox One)

– Donkey Kong-DLC für Mario + Rabbids Kingdom Battle (Switch)

– Update zu The Crew 2 (PS4, Xbox One)

– Just Dance 2019 (PS4, Xbox One, Switch, Wii U, Xbox 360, Wii)