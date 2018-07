Turok – Remake des Klassikers wohl auch auf Xbox One

Das Remake des Nintendo 64-Klassikers Turok wird offenbar auch für die Xbox One erscheinen. Darauf weist zumindest eine Prüfung der Altersfreigabe durch die PEGI hin. Einen Erscheinungstermin gibt es bislang allerdings noch nicht.

Das Remake der Entwickler Night Dive Studios ist bislang nur für den PC erhältlich, scheint nun aber seinen Weg zurück in die Konsolenwelt zu finden. Die Neuauflage wurde grafisch überarbeitet, auch am Leveldesign hat sich einiges getan. Bereits im vergangenen Jahr gab es das Gerücht, dass die Remakes zu Turok und Turok 2 auch für die Xbox One erscheinen sollen.