Turnierhinweis: Mario Kart 8 Deluxe Turnier „Best of E3 @ NS4ever!“ findet bei Nintendo Switch 4ever! statt

Wenn ihr im von uns bereits beworbenen Qualifikationsturnier Road to L.A. anständig abgeschnitten habt, dürft ihr schließlich auch bei dem Best of E3 @ NS4ever! Turnier eure Motoren aufjaulen lassen. Wie gehabt findet auch dieses Turnier in der Facebookgruppe Nintendo Switch 4ever!statt und wartet zudem mit dem einen oder anderen Preis auf euch.

Wie kann ich teilnehmen?

Um an dem Turnier teilzunehmen, müsst ihr euch, wie gesagt, in einem der Qualifikationsturnieren qualifiziert haben. Dafür habt ihr noch am kommenden Samstag die Chance. Ansonsten gilt es der Gruppe Nintendo Switch 4ever! beizutreten, wo ihr unter Veranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werdet.

Das Best of E3-Turnier findet am Samstag, den 15.06.2019, von 21:00 bis 23:00 Uhr. Alle weiteren Informationen über Preise, Spielmodi und Turniercode findet ihr wie schon erwähnt in der Gruppe.