Turnierhinweis: Mario Kart 8 Deluxe – Tournament „This Girl is on Fire“

Frauen an die Macht! Getreu diesem Motto starten unsere Freunde von der Facebook-Gruppe Nintendo Switch 4-Ever bald in ihr nächstes Turnier. Am 9. Juni dürfen die Damen (und natürlich auch die Herren) wieder Platz in ihren Karts in Mario Kart 8 Deluxe nehmen und um drei tolle Preise kämpfen.

Wie es der Name aber schon sagt, gibt es diesmal die Besonderheit, dass bei den Rennen nur weibliche Charaktere starten dürfen! Das Turnier richtet sich an die deutschen und österreichischen SpielerInnen und beginnt am 9. Juni 2018 um 21:00 Uhr!

Alles wichtige zum Event:

Code: 1746-9181-4955



Um 22:30 Uhr schließt der Raum.

Es qualifizieren sich die 9 besten weiblichen Charaktere fürs Finale. Die 2 besten „echten“ Mädels, die es nicht unter die Top 9, aber in die Top 20 geschafft haben, erhalten ebenfalls ein Finalticket! Also Mädels (und vor allem Jungs!), strengt Euch an!

Die Finalistinnen adden folgenden Host bis 22:45 Uhr:

SW-6117-4159-4317

Das Finale startet um 22:50 Uhr. Es werden 8 Rennen gefahren (150ccm, Standard, ohne COM, alle Strecken Zufall).

Diese Preise erwarten euch diesmal:

1. Platz: Switch-Spiel + Woll-Yoshi amiibo + Animal Crossing amiibo

(Auswahl zwischen Pokémon Tekken DX, 1-2-Switch, Hyrule Warriors: Definitive Edition & Super Mario Odyssey)

2. Platz: Woll Yoshi-amiibo + Animal Crossing amiibo

3. Platz: Nintendo Merchandise-Paket

Sonderpreis für die beste weibliche Teilnehmerin: Woll Yoshi- oder Animal Crossing amiibo nach Wahl.

Alle weiteren Informationen zum Turnier erhaltet ihr unter folgendem Link!