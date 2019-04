Zum Abschluss des Aprils haben wir einmal mehr einen kleinen Turnier-Hinweis für euch. Diesmal allerdings nicht zu Mario Kart 8 Deluxe, sondern zum Prügelhit Super Smash Bros. Ultimate auf der Nintendo Switch. Unsere Freunde der Facebook-Gruppe „Nintendo Switch 4ever“ veranstalten mit Unterstützung von Nintendo Deutschland an diesem Freitag ein kleines Turnier, bei dem es einmal mehr ein paar coole Preise zu gewinnen gibt.

Die Details zum Turnier werden allesamt am 26. April 2019 veröffentlicht. Also werdet schnell Mitglied der Nintendo Switch 4ever Gruppe auf Facebook und meldet euch für das entsprechende Turnier an!

Unseren Testbericht zu Super Smash Bros. Ultimate findet ihr übrigens hier.