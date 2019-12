Lust auf einen flotten Start in das Wochenende? Passend zum vierten Advent veranstalten unsere Freunde von der Facebook-Gruppe „Nintendo Switch 4-ever“ einmal mehr ein Online-Turnier in Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch. Das Turnier findet am morgigen Abend um 20:00 Uhr statt und natürlich gibt es wieder tolle Preise für die drei Erstplatzierten zu gewinnen. Alle Details zum Event findet ihr unter folgendem Link.

Wichtig für die Teilnahme am Turnier ist zudem, dass ihr Mitglied der zugehörigen Gruppe auf Facebook seid. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg bei einer möglichen Teilnahme!