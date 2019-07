Wie das finnische Entwicklerstudio Frozenbyte heute bestätigte wird Trine 3: The Artifacts of Power in Kürze auch auf der Nintendo Switch erscheinen. Als Release wird aktuell der 29. Juli 2019 angepeilt. Die Veröffentlichung erfolgt zunächst im Nintendo eShop für 19,99 Euro. Auf der Hybridkonsole läuft das Spiel im TV-Modus in 900p bei 30 Bildern pro Sekunde. Im Handheld-Modus müsst ihr euch mit 30 Bildern pro Sekunde und 720p begnügen. Einen Mehrspielermodus gibt es natürlich auch. So können bis zu drei Spieler im lokalen Co-Op, Online Co-Op oder lokalen wireless Co-Op teilnehmen.

Der Launch-Trailer zum Spiel folgt hier:

Im Herbst soll zudem eine Trine-Collection mit allen drei Trine-Spielen auf einem Datenträger für Nintendo Switch erscheinen. In den USA wird diese exklusiv bei GameStop verkauft.

Quelle: Frozenbyte