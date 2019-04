Trailer zum neuen Film One Piece Stampede veröffentlicht

Für viele Fans von One Piece ist schon lange bekannt, dass es einen neuen Film geben wird. Dieser hört auf den Beinamen Stampede. Jetzt wurde auf der offiziellen Website ein neuer Trailer zu One Piece Stampede veröffentlicht. Der Film soll am 9. August 2019 in den japanischen Kinos anlaufen.

Die Piratenweltausstellung erwartet die Strohhutbande

Für den Film hat sich Mangaka Eiichiro Oda ordentlich ins Zeug gelegt und speziell für Stampede zwei neue Charaktere angefertigt. Da haben wir zum einen Douglas Bullet, einem ehemaligen Mitglied von Rogers Piratencrew und Buena Festa, der an der Piratenweltausstellung, einem Festival, mitwirkt. Außerdem kann man dem Trailer entnehmen, dass einige Mitglieder der Strohhut-Großflotte, wie beispielsweise Bartolomeo oder Cavendish, ebenfalls mit von der Partie sind.

Auf welche Charaktere ihr euch sonst noch freuen könnt, entnehmt ihr bitte folgender Liste:

Strohhut-Piratenbande:

Monkey D. Ruffy

Lorenor Zorro

Nami

Lysop

Sanji

Tony Tony Chopper

Nico Robin

Franky

Brook

Gast-Charaktere:

Douglas Bullet

Buena Festa

Donald Moderate

Die Schlimmste Generation:

Trafalgar Law

Eustass Kid

Killer

Jewelry Bonney

Capone Bege

Basil Hawkins

Scratchmen Apoo

Urouge

X Drake

Die Samurai der Meere:

Buggy

Boa Hancock

Dracule Mihawk

Marine:

Smoker

Issho

Borsalino

Sakazuki

Tashigi

Hina

Koby

Helmeppo

Sentomaru

Monkey D. Garp

Sengoku

Revolutionsarmee:

Sabo

Koala

CP-0:

Rob Lucci

Außerdem:

Marshall D. Teach

Ann

Crocodile

Alvida

Mr.3

Foxy

Wapol

Bartolomeo

Cavendish

Perona

Gol D. Roger

Dieses Video ansehen auf YouTube

Quelle